Rússia toma medidas preventivas contra a peste negra na fronteira com a Mongólia

As autoridades da República da Buriácia, parte integrante da Federação Russa e que faz fronteira com a Mongólia, redobraram esta quarta-feira as medidas sanitárias após os casos de peste bubónica detetados no país vizinho.

"Um plano com medidas profiláticas e antiepidémicas foi lançado para impedir a chegada do estrangeiro e a propagação da peste", anunciou o Comité de Defesa do Consumidor da República da Federação da Rússia num comunicado.

As autoridades estão a controlar aleatoriamente a população de roedores para detetar a bactéria 'yernisia pestis', que causa a doença.