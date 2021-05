A Rússia excedeu os cinco milhões de casos de covid-19, ao acrescentar 8.951 positivos nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades locais.

No total, a Rússia já tem 5.001.505 casos, tornando-se o sexto país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil, França e Turquia.

As autoridades informaram que nas últimas semanas houve um acréscimo do número de infeções e que a situação epidémica continua "tensa".