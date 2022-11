A Rússia irá anunciar uma série de iniciativas relacionadas com o fornecimento de alimentos e energia numa reunião de líderes do G20 na próxima semana, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros esta quinta-feira."Estão planeadas várias iniciativas específicas, incluindo o aumento da cooperação com a Turquia no domínio do gás, (e) a organização de grandes carregamentos de cereais e fertilizantes", disse o ministro numa declaração.