Rússia vai fornecer satélite sofisticado para espionagem ao Irão

A Rússia vai fornecer um satélite sofisticado ao Irão, o que melhorará significativamente as capacidades de espionagem da República Islâmica, informou hoje o diário norte-americano Washington Post.

O satélite Kanopus-V, com uma câmara de alta resolução, permitirá ao Irão vigiar as instalações dos seus adversários em todo o Médio Oriente, explica o jornal, citando responsáveis atualmente ou anteriormente em cargos nos Estados Unidos ou no Médio Oriente.

As informações são divulgadas a alguns dias da cimeira prevista para 16 de junho em Genebra entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que realiza a sua primeira deslocação ao estrangeiro desde a posse, em janeiro.