Russos estão a queimar o gás que ia ser exportado para a Europa

A Rússia está a queimar grandes quantidades de gás natural todos os dias, enquanto o preço daquele combustível na Europa aumenta.

Especialistas estimam que na central de gás de Portovaya, junto à fronteira com a Finlândia, grandes quantidades de gás têm sido destruídas todos os dias, desde o início do verão. A queima do combustível representará prejuízos a rondar os 10 milhões de euros, refere a BBC que noticiou o caso.

O embaixador alemão no Reino Unido disse àquele canal de televisão, que em situações "normais" o gás seria exportado para a Alemanha, mas está a ser queimado porque os russos "não são capazes de o vender em lado nenhum".

Existe agora uma preocupação comum a vários cientistas: O grande volume de dióxido de carbono libertado para o planeta que pode acelerar o aquecimento do Ártico.

A Rystad Energy - empresa de análise independente norueguesa para a indústria de petróleo e gás disponibilizou um estudo à BBC onde se indica que cerca de 4.34 milhões de metros cúbicos de gás estão a ser queimados, todos os dias, pelos russos.

Quem deu o alerta para a situação foram cidadãos finlandeses, que na fronteira com a Rússia foram capazes de ver a grande chama ao longo do horizonte, no início deste verão.