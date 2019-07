Rutura de barragem leva outro munícipio brasileiro a decretar estado de emergência

A prefeitura de Coronel João Sá, um dos municípios brasileiros mais afetados pela rutura de uma barragem, na quinta-feira, na região da Baía, decretou esta sexta-feira o estado de emergência e calamidade pública.

"Considerando as chuvas na região que ocasionou o rompimento da barragem conhecida como "Barragem do Quati", situada no município de Pedro Alexandre, e que o município de Coronel João Sá encontra-se no caminho das águas oriundas da barragem (...) é declarada situação de emergência e calamidade pública no município", diz o documento publicado no Diário Oficial daquela cidade, assinado pelo prefeito Carlinhos Sobral.

As aulas na rede pública municipal foram suspensas por tempo indeterminado e foi autorizada a "mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem em resposta ao desastre", sob a coordenação do Departamento Municipal de Defesa Civil.