Ryanair adiciona 14 voos semanais do Reino Unido para Faro em setembro e outubro

A Ryanair vai reforçar as ligações semanais entre o Reino Unido e Portugal, de 11 de setembro a 24 de outubro, com mais 14 voos para Faro, no Algarve, anunciou hoje a companhia aérea 'low-cost'.

A notícia surge depois da inclusão de Portugal na lista de destinos seguros para viajar do Reino Unido, face à pandemia de covid-19.

A Ryanair decidiu, assim, reforçar as ligações aéreas entre os dois países, "introduzindo 14 voos adicionais para Faro desde 12 aeroportos do Reino Unido", informou a empresa, em comunicado.