A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou esta semana que vai cortar cerca de três mil postos de trabalho no seguimento da restruturação da empresa devido à pandemia de coronavírus.Entre as demissões estarão cargos de piloto e tripulantes de bordo e os restantes funcionários com cortes salariais até 20%.A Ryanair espera que a recuperação aos efeitos da pandemia demore pelo menos dois anos. O programa de restruturação e perda de empregos começará em julho de 2020.