Ryanair diz que preços de voos se vão manter baixos este verão

O diretor-executivo da Ryanair, Michael O'Leary, prometeu reduzir os preços dos voos para dar às pessoas confiança para viajar novamente, apesar da permanência da pandemia de Covid-19. De acordo com o jornal britânico The Daily Mirror, Michael O'Leary acredita que os passageiros voltem a viajar assim que forem vacinados contra a Covid-19.

Questionado sobre o que achava que deixaria as pessoas felizes em voltar a viajar, Michael O’Leary disse ao Comité de Seleção de Transporte que o ‘feedback’ dos clientes é bastante conclusivo. "Os nossos clientes querem preços baixos e certamente os conseguirão nos primeiros seis ou nove meses de recuperação, porque as reservas futuras estão muito mais baixas do que têm sido historicamente", garantiu o diretor-executivo da Ryanair.

O secretário britânico de transportes, Grant Shapps, deve apresentar um relatório sobre as perspetivas futuras no dia 12 de abril, a fim de dar às pessoas tempo para planear e reservar viagens.

Segundo o Daily Mirror, é possível que a quarentena em hotéis ou em casa para os britânicos que voltam de outros países permaneça até ao verão.

"O governo e os cidadãos podem sentir-se razoavelmente seguros em organizar as suas férias de verão, seja na Escócia, em Espanha ou em Portugal", acrescentou Michael O’Leary.

A executiva-chefe da Associação de Operadores de Aeroporto, Karen Dee, disse aos grupos parlamentares que "há procura lá fora" e que "assim que as pessoas saibam que podem ter a oportunidade de viajar ficarão ansiosas para tirar férias".