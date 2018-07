Ryanair garante não haver interrupções no segundo dia de greve

Companhia aérea pediu desculpa aos 50 mil passageiros afetados pela paralisação.

Por Lusa | 10:19

A transportadora aérea Ryanair informou esta quinta-feira não haver interrupções na sua operação, além dos voos previamente cancelados, no segundo dia de greve dos tripulantes de voo em Portugal, Espanha e Bélgica.



À semelhança de uma informação divulgada quarta-feira na rede social Twitter, a companhia área de baixo custo pediu desculpa aos 50 mil passageiros afetados pela paralisação e garantiu estar a operar normalmente os voos agendados.



Pelas 09h30, as informações disponibilizadas pela gestora dos aeroportos nacionais, ANA, davam conta de oito cancelamentos no aeroporto de Lisboa.



Em declarações à agência Lusa, Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), indicava que, até às 08h45, cerca de 75% dos voos da Ryanair com partida e chegada aos aeroportos do continente foram cancelados devido à greve.



"Posso confirmar que sete dos voos planeados foram cancelados no Porto, em Faro foram todos cancelados, ou seja, sete em sete, e em Lisboa estão três cancelados dos cinco planeados", disse à Lusa o dirigente sindical.



Bruno Fialho adiantou também que o sindicato recebeu informações sobre a atuação de inspetores da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) em dois aviões no aeroporto de Lisboa esta quinta-feira de manhã.



"A ACT foi verificar se os tripulantes que estavam dentro de dois aviões da Ryanair esta quinta-feira de manhã eram tripulantes das bases portuguesas ou se eram substitutos de grevistas. Neste momento não tenho mais informação", disse.



A agência Lusa solicitou, entretanto, comentários à ACT.



A Ryanair tem estado envolvida, em Portugal, numa polémica desde a greve dos tripulantes de cabine de bases portuguesas, no período da Páscoa, por ter recorrido a trabalhadores de outras bases para minimizar o impacto da paralisação.



A empresa admitiu ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve.



A decisão de partir para a greve europeia, que em Itália durou 24 horas, foi tomada em 05 de julho numa reunião, em Bruxelas, entre vários sindicatos europeus para exigirem que a companhia de baixo custo aplique as leis nacionais laborais e não as do seu país de origem, a Irlanda.



Com a greve, os trabalhadores querem exigir que a transportadora irlandesa aplique a legislação nacional, nomeadamente em termos de gozo da licença de parentalidade, garantia de ordenado mínimo e que retire processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo dos aviões abaixo das metas definidas pela empresa.