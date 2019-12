Ryanair impede jovem em cadeira de rodas de viajar em avião

Belén Hueso tem 25 anos e aos 10 foi diagnosticada





A companhia aérea Ryanair impediu uma jovem de voar, argumentando que a cadeira de rodas elétrica da passageira excedia as medidas admitidas no porão do avião.com uma doença genética degenerativa, a ataxia de Friedreich, para a qual não há tratamento.Há alguns anos que a jovem viaja com um dispositivo motorizado, porque os seus braços não a permitem impulsar as rodas de uma cadeira manual.A companhia aérea, que inicialmente não quis devolver o dinheiro dos bilhetes, reembolsará o valor total após a publicação da notícia em vários meios de comunicação espanhóis.