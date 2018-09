Ryanair vai cancelar 150 voos de e para a Alemanha devido a greve dos pilotos

Os clientes afetados foram contactados esta manhã com opções alternativas.

Por Lusa | 15:51

A transportadora aérea Ryanair anunciou hoje que 150 de um total de 400 voos de e para a Alemanha serão cancelados na quarta-feira devido à "desnecessária greve de pilotos", lê-se em comunicado.



A companhia aérea de baixo custo referiu que o sindicato VC convocou uma "greve surpresa (com um aviso de 24 horas) e desnecessária" na Alemanha para dia 12, acrescentando o desejo em "completar a maioria do seu horário", pelo que "lamentavelmente se vê forçada a cancelar 150 de 400 voos de/para a Alemanha".



Os clientes afetados foram contactados esta manhã com opções alternativas.



O responsável de 'marketing' da Ryanair, Kenny Jacobs, citado no comunicado, condenou a decisão do VC de convocar a greve num curto espaço de tempo e quando a transportadora tinha concordado numa mediação independente, em negociar contratos legais e aumentar salários aos pilotos alemães.



O protesto alemão antecede uma greve europeia que deverá ser oficializada na quinta-feira em Bruxelas, por sindicatos italianos, portugueses, espanhóis e belgas dos trabalhadores da Ryanair.



A imprensa internacional tem referido 28 de setembro como o dia para a maior greve da história da companhia, mas fontes sindicais nacionais contactadas pela agência Lusa garantem não haver ainda data oficializada para o protesto.



A Ryanair tem estado envolvida num conflito com sindicatos a nível europeu, incluindo Portugal, onde tripulantes de cabine realizaram greves no período da Páscoa e integraram um protesto europeu no final de julho.