SÁBADO debate sobre as eleições norte-americanas

A conversa será conduzida pelo chefe de redação da SÁBADO, Nuno Tiago Pinto, e no final será possível ao público colocar algumas perguntas a Rezendes.

A poucos dias das eleições presidenciais americanas, arealiza um webinar com o jornalista norte-americano Michael Rezendes. A conversa vai acontecer a 29 de outubro, pelas 17h30, a partir de Lisboa, a menos de uma semana do dia das eleições.Durante a conferência, o jornalista, em conversa com o chefe de redação da, Nuno Tiago Pinto, irá abordar esse conflito interno pela "alma americana", discutir os últimos desenvolvimentos da campanha e partilhar o seu olhar sobre o que poderá acontecer na terça-feira, 3 de novembro, no dia em que a maioria dos norte-americanos irão escolher o presidente dos próximos quatro anos.Michael Rezendes, atual jornalista da equipa de investigação global da Associated Press e antigo elemento da famosa equipa Spotlight do The Boston Globe – que ganhou um prémio Pulitzer pela cobertura das acusações de abuso sexual à Igreja Católica –, escreveu um longo artigo em exclusivo para asobre as eleições americanas que acontecem no dia 3 de novembro, quarta-feira, e que colocam frente a frente, o atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o candidato democrata, o ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden."A Batalha pela Alma da América", foi este o epíteto que Rezendes escolheu para o seu ensaio sobre estas eleições que foi publicado numa edição especial dadedicada inteiramente às eleições americanas e feita em parceria com a FLAD. No seu artigo, o repórter luso-descendente descreve as "várias Américas" para as quais não estamos habituados a olhar e faz um balanço do que foram os quatro anos de mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos para, a partir daí, refletir o que poderá ser o futuro da mais poderosa nação do mundo.