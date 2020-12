Sabe quanto vai gastar a UE nas vacinas da Covid-19? Governante belga revelou preços acidentalmente

Oxford/AstraZeneca: €1.78 Johnson & Johnson: $8.50 (cerca de €6,94) Sanofi/GSK: €7.56 BioNTech/Pfizer: €12 CureVac: €10 Moderna: $18 (cerca de €14.70)

O preço que a União Europeia vai pagar por cada uma das vacinas contra a covid-19 foi divulgado pela secretária de Estado do Orçamento da Bélgica, Eva De Bleeker. A governante acabaria rapidamente por retirar a tabela publicada no Twitter do ar, mas não a tempo de evitar que o jornal belga HLN tivesse feito tirado uma fotografia à publicação. A questão é que esta informação tem sido mantida em segredo, alegando a Comissão Europeia estar sob um acordo de confidencialidade comercial que impede a sua divulgação.A publicação no Twitter referia quanto ia ser gasto em cada vacina, pela União Europeia (UE) e pela Bélgica. Em Portugal, deverão ser compradas 22 milhões de doses e o Governo anunciou gastar até 200 milhões de euros, mas sem especificar quanto custa cada dose de cada uma das seis empresas que têm acordo com a UE e das quais iremos receber doses de vacinas.De acordo com a imagem publicada pela governante, a UE vai gastar entre 1,78 euros e 18 dólares por casa dose das vacinas. A lista das seis vacinas distribuí-se da seguinte forma:A Comissão Europeia chegou a acordo com estes seis produtores e estará em conversações para uma sétima vacina. Cada país membro faz depois as suas encomendas para cada uma das empresas. Dados já divulgados apontavam para que a UE pudesse gastar mais de 8 mil milhões de euros só nas doses a encomendar à Pfizer e à CureVac.Portugal também já anunciou a compra de, pelo menos, 22 milhões de doses. Como a maioria das vacinas precisa de duas doses, isso seria suficiente para vacinar todos os portugueses.Alguns grupos da sociedade civil têm defendido a necessidade de se revelar os valores da compra destas vacinas, uma vez que estamos a falar de usar dinheiro dos contribuintes. Porém, a Comissão refere que está obrigada a confidencialidade de mercado pedida pelas empresas. De igual modo, a Comissão não quis comentar a gaffe da secretária de Estado belga. "Não vamos comentar o que aconteceu na Bélgica, mas os preços das vacinas são confidenciais", referiram ao jornal HLN.Os dados que já foram divulgados, por algumas fontes ligadas às negociações, apontavam por exemplo para o facto de a UE pagar menos por dose do que os EUA, pelo menos nesta primeira fase de vacinação, como referia a Reuters em novembro.Segundo as notícias que têm sido divulgadas, a União Europeia assegurou a compra de 300 milhões de doses da vacina da Pfizer e mais 160 milhões da Moderna, doses insuficientes para cobrir os seus 450 milhões de habitantes. Apesar de não se saber ainda o custo exato desta operação, sabe-se que a União Europeia aprovou o uso do Instrumento de Apoio a Emergências para apoiar o desenvolvimento e produção de vacianas contra a covid-19. Esse fundo, tem 750 milhões de euros, dos quais 11 milhões são contributo de Portugal