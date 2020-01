O produto mais vendido da Volkswagen em 2019 não foi um automóvel ...

Já é tradição na Volkswagen e em 2019 não foi diferente: no ano passado o produto mais vendido pela VW não foi um automóvel… foi uma salsicha!

Sim, foi precisamente isso que leu. Desde 1973 que a Volkswagen produz salsichas Currywurst em Wolfsburgo, na Alemanha, ao lado da fábrica que produz automóveis. Grande parte da produção destina-se ao consumo interno, nomeadamente nas cantinas da empresa, mas também há uma parte que segue para comercialização.

Em 2019 a Volkswagen produziu 6,2 milhões de carros em todo um mundo, um número significativo dentro da indústria. Porém, não chegou perto do registo alcançado pela fábrica de salsichas da marca, que produziu 6,8 milhões de salsichas.

Por esta altura deve estar a perguntar como é que uma marca como a Volkswagen decidiu produzir… salsichas. Bem, o motivo é muito simples: na década de 70 o departamento financeiro da marca alemã fez as contas e percebeu que era mais barato produzir as salsichas que são servidas aos seus milhares de funcionários do que comprá-las a um fornecedor externo.

E para se perceber como este produto é levado tão a sério como qualquer outro dentro da empresa, basta dizer-lhe que pode ser encontrado no catálogo de peças oficial da Volkswagen, onde até tem a sua própria referência: 199 398 500 A.



São cerca de 30 os funcionários da Volkswagen que produzem um total de 18 mil salsichas por dia. Até os clientes que vão aos concessionários locais levantar os seus carros novos as recebem de presente!

A marca de Wolfsburgo não revela o segredo da receita mas confirma que a carne de porco é toda proveniente de quintas alemãs e que depois são acrescentadas várias especiarias até chegar ao sabor final. A variedade exacta desta salsicha é "currywurst" e até poder ser consumida é desidratada, defumada e cozinhada a uma temperatura de 176 graus durante 100 minutos.

E se for vegetariano não se preocupe que há uma solução para si. Desde 2010 que a Volkswagen produz uma salsicha vegetariana sem comprometer – em demasia - o sabor da receita original. Pode acompanhá-las com ketchup que a VW também produz!