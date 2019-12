Sabia que existe uma sanita que o impede de estar sentado mais de cinco minutos?

Chamam-se Standard Toilet e prometem impedi-lo de estar mais do que cinco minutos na sanita. E quem gosta mais desta inovação? Os patrões.Estes sanitários foram concebidos com o propósito de reduzir o tempo de pausa dos trabalhadores na casa de banho e, consequentemente, aumentar a produtividade dos mesmos.Estas sanitas têm uma inclinação de 13 graus que provocará desconforto aos utilizadores que passarem mais de cinco minutos sentados nela.A empresa tem sede em Staffordshire, no Reino Unido, e pretende colaborar com as empresas para aumentar a produtividade dos seus trabalhadores. Este projeto foi apoiado pela British Toilet Association, uma associação que procura apoiar práticas que favoreçam tanto a utilização dos sanitários em escritórios como em espaços públicos.Após cinco minutos passados numa sanita desta empresa, o utilizador começará a sentir desconforto gerando uma pausa mais curta e, simultaneamente, benefícios à sua postura.A inclinação sanitária desenhada por Mahabir Gill causará tensão nas pernas semelhante à sentida durante a realização de agachamentos.Uma pesquisa, realizada pela empresa britânica Protecting em julho, indicou que em oito cidades britânicas os seus trabalhadores ocupam, em média, 28 minutos do seu horário de trabalho na casa de banho levando, então, a um total de duas horas e meia semanais passadas no WC.Mahabir Gill afirma que as pausas causadas pelas idas à casa de banho no Reino Unido custam cerca de 4 mil milhões de libras, aproximadamente 4700 mil milhões de euros, anualmente a uma empresa.Este produto pode custar entre 170 a 600 euros.