Sabia que ter o pénis curvado pode ser uma doença? Conheça a explicação

Os homens que têm o pénis torto quando ereto podem ter uma condição que se chama doença de Peyronie e que afeta um em cada 200 pacientes. Grande parte dos homens tem o pénis torto até determinado ponto, mas esta doença caracteriza-se por uma curvatura maior do órgão genital masculino.

A doença de Peyronie é causada por tecido fibroso cicatricial que surge no pénis e que faz com que este se dobre e que é possível sentir através do toque. Além disso, é possível sentir um caroço achatado ou uma área mais dura que o normal. Outros sintomas desta doença incluem disfunção erétil, dor e encurtamento do pénis.

"Mas, em casos graves, a curva do pénis pode tornar o ato sexual difícil, doloroso ou até impossível. A doença de Peyronie também pode causar disfunção erétil", segundo o Sistema Nacional de Saúde britânico, citado pelo jornal Daily Star.

À medida que o tempo passa, a curvatura que caracteriza esta doença pode acentuar-se e, consequentemente, provocar mais dor. Por isso, é importante identificar a doença cedo para proceder ao devido tratamento.

A cirurgia, destinada a eliminar o tecido cicatricial ou a colocar uma prótese peniana, não é aconselhada a não ser que a curvatura do pénis se tenha acentuado de tal forma que impeça ter relações sexuais, já que encurta o pénis e pode agravar a doença ou originar disfunção erétil.