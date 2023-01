O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre Moraes, ordenou esta terça-feira a detenção do secretário da Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres, acusado de conivência com os apoiantes de Jair Bolsonaro que no domingo invadiram as sede do poder em Brasília.



A detenção de Torres foi ordenada horas depois de o governante nomeado por Lula da Silva para liderar a intervenção federal na capital, Ricardo Cappelli, ter acusado Torres de agir de forma premeditada para ajudar os atacantes.









