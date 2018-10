Saco suspeito junto ao Parlamento britânico deixa Londres em alerta

Autoridades montaram um perímetro de segurança.

17:15

Big bang (controlled explosion?) just now and Embankment by Parliament blocked off to traffic and pedestrians. pic.twitter.com/3IKIShs6fa — Michael Fabricant (@Mike_Fabricant) 17 de outubro de 2018

Um saco suspeito encontrado ao início da tarde desta quarta-feira, perto do Parlamento britânico obrigou a polícia a realizar uma operação de prevenção e a afastar as pessoas do local.A polícia esteve no local e foi montado um perímetro de segurança de largos metros.Os carros não circularam em nenhum dos sentidos de Victoria Embankment durante cerca de uma hora.O alerta foi dado pelas 15h39 e no local estiveram vários polícias armados e um robô de inspeção de bombas.Pelas 16h55 a mala foi retirada do local pelas autoridades e o trânsito já circula com normalidade.