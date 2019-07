Sacos de plástico estão a matar veados no parque de Nara no Japão

As autoridades da cidade de Nara, no Japão, têm vindo a alertar os turistas para não alimentarem os famosos veados selvagens. Em alternativa podem fazê-lo com comidas aprovadas - como os biscoitos senbei - que não são vendidas em embalagens de plástico e podem ser encontradas em lojas locais.



Porém, os avisos são ignorados pelos visitantes que viajam até Nara para conhecer os seus templos e santuários e acabam por interagir com os aproximadamente 1. 300 veados do parque da cidade.

Segundo a agência de notícias Kyodo, têm sido descobertas grandes quantidades de sacos e outras embalagens de plástico dentro do estômago dos veados, sendo que um dos animais chegou a engolir 4,3 quilos destes resíduos. Os veados são atraídos pelo cheiro a comida dos sacos de plástico que as pessoas descartam, acabando por ingeri-los.

O veterinário e membro do grupo de conservação, Rie Maruko, afirma que os veados morreram esfomeados depois do plástico e outros objetos terem danificado o seu complexo sistema digestivo. "Os veados que morreram estavam muito magros, conseguia sentir os seus ossos", declarou Maruko à Kyodo.

As autoridades locais pretendem reforçar os pedidos para não alimentarem os veados com snacks não autorizados em resposta ao aumento do turismo na cidade.