Sacrifício "para nada": Mãe de soldado morto a tiro no Afeganistão lamenta chegada ao poder do regime talibã

Depois da tomada de controlo do Afeganistão por parte do regime talibã, Janette Binnie, mãe do soldado escocês Sean Binnie, disse que está a reviver toda a dor por ter perdido o filho que combateu naquela região.

Em declarações à BBC, Janette Binnie revelou que viu com indignação o facto do presidente afegão, Ashraf Ghani, ter fugido de Cabul no domingo, após a invasão dos talibãs. Para a mãe do falecido soldado, a atual situação faz com que sinta que todo o sacrifício do filho foi "para nada". "Ele foi para lá para fazer a diferença", explicou. No entanto, "essa diferença não foi feita", lamentou.

Apesar da dor, Janette tem orgulho no filho. "Ele fez o que devia como soldado britânico. Mas agora parece que a sua memória foi danificada por isto. Foi tudo em vão", disse ainda.

Casado há seis meses, Sean Binnie tinha 22 anos quando morreu, durante uma patrulha da escocesa ‘Guarda Negra’, na província de Helmand, em maio de 2009. O soldado foi morto a tiro enquanto lançava uma granada.