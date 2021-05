"Saiam e socializem": O conselho de um especialista a idosos britânicos que estejam vacinados contra a Covid-19

Tim Spector, um dos cientistas que está a liderar a monitorização da Covid-19, à população mais idosa no Reino Unido desde que já se encontrem vacinados.





risco é tão pequeno que vocês deveriam sair e socializar", defende.



"Saiam e socializem". Este é o conselho queSegundo o epidemiologista, apesar de o vírus já se encontrar erradicado em alguns pontos do país, os mais velhos continuam a estar isolados com medo do vírus.Os casos já se encontram abaixo dos 50 casos por 100 mil pessoas em mais de 95% das regiões do Reino Unido.Isso traduz-se num risco de infeção de um em 45,000 em pessoas sem a vacina da Covid e um em 150,000 em pessoas com o processo vacinal completo.Tim Spector afirma: "As taxas estão baixas, ainda não saímos disto, mas podemos ser otimistas"."Não devemos preocupar-nos muito em conhecer pessoas de fora. Acho que podemos começar a aproveitar cada vez mais a vida, contando que sejamos sensatos", aponta o especialista. "O

"Dois idosos vacinados deveriam poder sair e abraçar-se", conclui.



As infeções no Reino Unido estão entre as mais baixas da Europa, disse Spector.