Saiba em que país se pede para urinar no banho para poupar água

Os noruegueses foram incentivados por um responsável municipal de Oslo, capital da Noruega, a urinar no banho para economizar água e ajudar o meio ambienteSegundo avança o jornal Daily Mail, Frode Hult afirmou que a Noruega usa quase o dobro da quantidade de água que é utilizada, por exemplo, na Dinamarca."Temos de parar de desperdiçar água. Podemos, por exemplo, urinar enquanto tomamos banho. Também podemos escovar os dentes enquanto estamos na banheira. É bom para o meio ambiente", explicou Hult, responsável do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Oslo.Para além disso, Frod Hult também adiantou que só devemos usar as máquinas de lavar loiça e roupa quando for mesmo necessário e já estiverem cheias, ajudando assim a economizar água.Recorde-se que, na Noruega, cada pessoa no país usa uma média de 182 litros de água por dia. E em Portugal? De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, os portugueses gastam em média 187 litros de água por dia.