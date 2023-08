Saiba o que disse o Papa Francisco à mãe do jovem que morreu após contrair infeção na JMJ

A mãe de Luca Re Sartù, o jovem peregrino italiano que morreu após contrair uma infeção bacteriana durante a Jornada Mundial da Juventude, recebeu uma chamada do Papa Francisco e partilhou algumas das suas palavras.



"Ele foi de uma bondade extraordinária. Ele emocionou-se comigo, chorou comigo e, acima de tudo, foi como um pai", disse a mulher ao padre Luca Raimoni, que partilhou a informação durante a missa fúnebre do jovem.





Segundo o Vatican News a mulher disse ainda: "Ele consolou-me como se fosse meu pai".A chamada do Papa Francisco à mãe do jovem foi inesperada e deixou a mulher muito impressionada, avança ainda a mesma fonte.O funeral do jovem, de 24 anos, contou com centenas de pessoas e muitas destas vestiam camisolas da JMJ.