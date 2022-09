Saiba o que não deve fazer durante o Mercúrio Retrógrado

Mercúrio Retrógrado começou no dia 9 de setembro e dura até 2 de outubro. É a terceira vez este ano que o planeta entra nesta fase, que os astrólogos acreditam ser responsável por más escolhas e decisões no dia-a-dia das pessoas.Astrólogos afirmam que quando o planeta Mercúrio aparenta mudar o sentido da sua trajetória - e parece que está a andar para trás - é o momento em que a 'sorte' muda para os seres humanos do planeta Terra.Segundo o Daily Mail, "quando Mercúrio está em retrógrado, o planeta abranda a sua órbita. Da nossa posição no cosmos, parece que o planeta está a retroceder nos nossos céus - mas na realidade, simplesmente abrandou.Este ano, pela terceira vez, estamos a viver o Mercúrio Retrógrado e há várias tarefas e compromissos que deve adiar, caso acredite em astrologia.Durante o Mercúrio Retrógrado, os peritos aconselham a evitar tomar grandes decisões. Inbaal Honigman, um astrólogo de celebridades, explicou: "É melhor adiar a assinatura de novos contratos. Mesmo que as coisas possam correr bem, não vale a pena correr o risco".Será mais comum detetar problemas com dispositivos eletrónicos, como bloqueios de telemóveis ou até falhas nas redes sociais.Embora possa ser um momento preocupante para alguns, é também um bom momento para algum amor-próprio.Mercúrio retrógrado é uma boa altura para nos concentrarmos em nós próprios."É também uma altura para reflectir sobre alguns dos nossos próprios comportamentos, especialmente quando se trata de relações, e uma altura em que podemos estar a reflectir sobre o passado e com isso por vezes encontramos o encerramento e a paz em algumas situações", explica o astrólogo.