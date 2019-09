Para muitos é uma luta diária conseguir manter o peso ideal à medida que se vai envelhecendo. Mesmo comendo o mesmo ou até comendo menos, as gordurinhas teimam em ficar e tornarem-se as protagonistas dos nossos corpos.



Um grupo de cientistas descobriu agora o motivo pelo qual se vai ganhando peso à medida que envelhecemos.







Perante essa dimunuição de velocidade na forma como o nosso corpo se 'livra' destas células, o aumento de peso torna-se uma consequência.



No estudo desenvolvido por estes cientistas, feito em 54 pessoas durante 13 anos, é possível verificar que as pessoas que não compensaram essa diminuição da velocidade da renovação lipídica nos tecidos adiposos com mais exercício e menos comida ganharam em média mais 20% de peso.



Os investigadores analisaram também 41 mulheres que foram submetidas a cirurgia bariátrica, para ver como a renovação de lipídios mudou.

Os resultados revelaram que apenas aquelas que já tinham uma boa renovação lipídica antes da cirurgia conseguiram manter a perda de peso.

Estudos anteriores mostraram que uma maneira de acelerar a renovação lipídica é exercitar-se mais contrariando a tendência destes tecidos.