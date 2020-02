Saiba quais são as bebidas que lhe causam as piores ressacas

A médica do Reino Unido Simran Deo revelou quais são as bebidas ideais para consumir caso não pretenda ficar de ressaca na manhã seguinte. De acordo com a especialista as melhores bebidas são as brancas e o vinho tinto.A médica explicou que as bebidas pretas são responsáveis pelas piores ressacas pois são compostas por um produto químico que agrava os sintomas sentidos pelas ressacas quando comparadas com bebidas brancas e/ou vinho tinto.Simran Deo deu ainda algumas dicas para quem já não for capaz de reverter a 'futura' ressaca. A especialista aponta a água como o principal auxiliar para uma ressaca tranquila e a este juntam-se alimentos que restabelecem os minerais perdidos durante a noite anterior e que detêm bastantes aminoácidos, tais como a banana, os ovos e as papas de aveia.A Dra. Simran reforça ainda que a hidratação que aconselha, durante a noite e após esta, deverá ser feita com água e não com outras bebidas álcoolicas.