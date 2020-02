Saiba qual é o signo com a maior probabilidade de se tornar num 'serial killer'

O autor deu vários exemplos de 'serial killers' com o signo Touro.Nascido a 16 de maio de 1861, este criminoso ficou conhecido nos EUA. Confessou ser responsável por 27 mortes porém apenas foi condenado com base em nove delas, visto só terem sido encontrados provas destas.Foi considerado culpado pela morte do seu próprio amigo Benjamin Pitezel sendo, por esse mesmo motivo, condenado à morte. A 7 de maio de 1896 morreu enforcado.Nasceu a 18 de maio de 1960 e ficou conhecido por ter feito parte do massacre de Hungerford em agosto de 1987. Neste massacre foram realizados inúmero tiroteios aleatórios que mataram dezenas de cidadãos. Michael Ryan foi responsável pela morte de 16 pessoas e, de seguida, suicidou-se.Nascido a 15 de maio de 1976, foi o autor do atentado bombista em Londres que aconteceu a 1999. Este Neo-nazi fez explodir, durante três semanas, três bombas em lugares distintos da metrópole londrina. Neste atentado morreram três pessoas sendo que uma delas se encontrava grávida. O terrorista foi condenado a três anos de prisão.Nasceu a 4 de maio de 1970 e foi julgada, juntamente com o seu ex-marido, pela violação de duas jovens e por auxiliar o seu ex-companheiro a violar a própria irmã de 15 anos. A jovem Tammy Homolka morreu engasgada com o próprio vómito por se encontrar sedada no momento que Paul Bernardo, ex-marido de Karla, a violava com o auxílio da criminosa. A mulher foi condenada a 12 anos de prisão, internada num hospital psiquiátrico e, por sua vez, Paul Bernardo foi condenado a prisão perpétua.