Saiba quanto tempo pode durar o coronavírus na sola dos sapatos

Especialistas em doenças infecciosas, da Califórnia, alertaram que o coronavírus pode viver na sola dos sapatos até cinco dias.Depois de caminharem em zonas movimentadas, como supermercados, aeroportos e transportes públicos, as pessoas podem transportar o vírus não só na sola como no tecido superior do calçado. Segundo os especialistas, as gotículas respiratórias que andam no ar podem pousar no tecido superior do calçado.Uma médica de família de San Diego, na Califórnia, Georgine Nanos, explicou ao Huffington Post Australia que a probabilidade do calçado ter coronavírus aumenta consoante os locais por onde as pessoas andam.O conselho é deixar sempre os sapatos na rua ou na garagem e não caminhar pela casa com eles.