Saiba tudo o que Rui Pinto revelou: Luanda e Football Leaks mais o Benfica

No espaço de uma semana, as peças do dominó criado por Isabel dos Santos nos últimos anos começaram a cair: primeiro, a consultora mundial PricewaterhouseCoopers anunciou o fim da prestação de serviços à filha do ex-presidente de Angola, depois a SONAE veio a público manifestar "preocupação" com a divulgação do caso Luanda Leaks, seguiu-se a saída a própria da estrutura acionista do Eurobic e as demissões de três administradores não executivos da NÓS, por si indicados, avança a Revista Sábado.