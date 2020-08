Saída de Juan Carlos “é apenas temporária”

Nem exílio, nem fuga à Justiça, nem férias prolongadas. O rei emérito Juan Carlos garantiu a amigos que a sua saída de Espanha é um mero “parêntesis” temporário e que tenciona regressar ao país “em breve”, talvez já em setembro. De acordo com o jornal ‘El Economista’, o antigo monarca pretende regularizar primeiro a sua situação com as Finanças para poder regressar sem o risco de ser acusado de evasão fiscal.









“Não estou de férias nem abandono Espanha. Este é apenas um parêntesis”, garantiu Juan Carlos em telefonemas e mensagens enviadas a amigos na segunda-feira de manhã, a bordo do avião que o levou para destino incerto. Pelo menos assim o garantem várias fontes próximas do seu entorno citadas esta quarta-feira pelo jornal ‘La Vanguardia’. Todas frisaram o facto de os contactos terem sido feitos a partir de um avião, reforçando as suspeitas de que estaria a caminho da República Dominicana. Outras fontes, no entanto, continuam a insistir que o antigo monarca espanhol estará em Portugal, mais concretamente em Azeitão, na Quinta do Peru, propriedade dos seus amigos João Manuel Brito e Cunha e Ana Filipa Espírito Santo.

A Casa Real mantém o silêncio sobre o destino escolhido pelo rei emérito para este refúgio temporário. “Não se trata de um exílio. Está numa viagem privada e tenciona regressar. Viajou sozinho, sem assessores ou seguranças”, adiantou esta quarta-feira fonte próxima do ex-monarca.





Segundo o ‘El Economista’, Juan Carlos pretende voltar a Espanha assim que regularizar a sua situação nas Finanças de modo a evitar problemas com a Justiça, que está a investigar as suas contas na Suíça por suspeitas de branqueamento e evasão fiscal. O problema, avança o jornal, é que o rei emérito terá de pagar qualquer coisa como 65 milhões de euros em impostos em atraso e, de momento, não tem essa verba ao seu dispor.



Pormenores

Supremo rejeita medidas



O Supremo Tribunal rejeitou um pedido da associação Ómnium Cultural para decretar medidas cautelares contra Juan Carlos porque o rei emérito “não está indiciado por qualquer crime”.





À disposição da Justiça



Os advogados de Juan Carlos garantiram que ele está à disposição da Justiça e regressará a Espanha se for necessário.





Eliminar o nome



O Podemos e o partido basco Bildu lançaram uma campanha para retirar o nome de Juan Carlos das ruas, praças e edifícios públicos de Espanha.