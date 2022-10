"Sairemos mais fortes desta crise" económica, diz diretor de pesquisa do FMI

As reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial trouxeram uma visão muito pessimista do que espera a economia global, mas o diretor de pesquisa do FMI deixou uma esperança: "Sairemos mais fortes da crise".

A afirmação foi feita por Pierre-Olivier Gourinchas em entrevista à agência EFE, após as reuniões do FMI e do Banco Mundial (BM) que se realizaram esta semana em Washington e que traçaram um quadro económico mundial "muito complicado".

Na antevisão económica global, apresentada na terça-feira, o FMI calcula uma desaceleração da economia mundial acima do esperado em 2023 e alerta que pelo menos um terço das economias deverá entrar em recessão.