A partir desta quinta-feira, o salário minímo na Nova Zelândia passa a ser de 17,5 euros por hora, uma medida que vai abranger mais de 170 mil trabalhadores no País.Os aumentos no subsídio de desemprego e de valores de baixa por doença somam-se também às medidas aprovadas pelo Governo de Jacinda Ardern.O Executivo aprovou ainda o aumento dos impostos para os trabalhadores com maiores vencimentos - mais de 153 mil euros por ano. A medida vai permitir ao Estado arrecaddar mais de 468 milhões de euros.