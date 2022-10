Salman Rushdie cego de um olho e sem uso de uma das mãos após ataque em agosto

Salman Rushdie foi esfaqueado no pescoço e tronco a 12 de agosto de 2022, em Nova Iorque, EUA, quando se preparava para dar uma palestra. Dois meses e meio depois, o agente do escritor revelou a extensão dos ferimentos: Salman ficou cego de um olho e sem poder usar uma das mãos.Ao El País, Andrey Wylie, o agente, disse que os ferimentos "foram profundos e perdeu a visão de um olho". Acrescentou que o escritor ficou com três ferimentos graves no pescoço e uma das suas mãos "está incapacitada porque os nervos do braço foram cortados".Quanto à alta hospitalar, por motivos de segurança, o agente não pôde revelar qualquer pormenor: "Não posso dar nenhuma informação sobre o local onde se encontra. Ele vai viver e isso é que é o mais importante."