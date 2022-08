O escritor Salman Rushdie, alvo de um ataque selvagem na sexta-feira, quando se preparava para discursar no Instituto Chautauqua, em Nova Iorque, Estados Unidos, pode vir a perder um olho, confirmou aos jornalistas o seu agente literário. Em comunicado, Andrew Wylie disse ainda que, após “várias horas de operação”, as notícias “não são boas” e que, além do olho, “os nervos de um dos braços de Rushdie foram cortados e o fígado do escritor foi seriamente afetado” pelo esfaqueamento.









