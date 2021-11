"Salvaram-me a vida": Britney Spears agradece aos fãs após 13 anos de tutela e defende prisão para os pais

A cantora Britney Spears está finalmente livre ao final de 13 anos de tutela do pai. No entanto, a princesa da pop defendeu que os pais deveriam ser presos depois de terem controlado a sua vida durante mais de uma década.

Num vídeo publicado na sua conta no Instagram, Britney defendeu que os pais deveriam ser presos, incluindo a própria mãe.

"Estive 13 anos sob tutela. É muito tempo numa situação em que não queres estar", afirmou a artista, que partilhou com os fãs a sensação de poder ser independente e "sentir-se como uma mulher".



A cantora recorda o passado na família e afirma que sempre viveu com vítimas durante a infância " por isso é que saí de casa cedo e trabalhei durante 20 anos". Britney não descarta uma possível entrevista com Oprah Winfrey, depois dos testemunhos reveladores de figuras como Meghan Markle e, mais recentemente, a cantora Adele.



O pai, Jamie Spears, foi o responsável pelas decisões pessoais e profissionais da cantora, incluindo o controlo de 60 milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros) acumulados durante duas décadas de concertos e espectáculos.



Em tribunal, Britney chegou a admitir que o progenitor não a deixava remover o dispositivo de contracepção hormonal porque não queria que a filha tivesse filhos.



A estrela da pop guardou ainda algumas palavras de agradecimento. O movimento #FreeBritney (#LibertemaBritney em português) lutou pelo fim da tutela da cantora. "Vocês salvaram-me a vida", confessou, destacando o papel que o movimento teve na consciencialização do público sobre os desafios pelos quais passava.



Britney Spears travou uma intensa batalha legal com o pai. Na passada sexta-feira, dia 12 de novembro, o 'pesadelo' chegou finalmente ao fim através de uma juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Brenda Penny.