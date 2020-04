"Salvem os mais jovens": Mulher de 90 anos morre com coronavírus após prescindir de ventilador

Uma mulher de 90 anos morreu infetada com coronavírus após ter recusado um ventilador alegando que faria mais falta a alguém mais novo uma vez que já tinha tido "uma boa vida".



Suzanne Hoylaerts, de Lubeek, na Bélgica, foi internada no hospital duas semanas após ter começado a ter dificuldades respiratórias e perda de apetite.



Foi testada positiva para coronavírus e colocada em isolamento, no entanto, o seu quadro clínico rapidamente se degradou.



Os médicos propuseram ligá-la a um ventilador, mas Suzanne recusou: "Não quero usar respiração artificial, salvem os pacientes mais jovens".



Suzanne acabou por morrer dois dias depois de ter sido internada. A filha lamenta a ausência de uma despedida da mãe.



"Não posso dizer-lhe adeus, e não tive sequer a oportunidade de ir ao seu funeral", revelou. Este impedimento deve-se ao facto de Suzanne estar infetada com coronavírus e por isso, mesmo após a sua morte, ser um risco de contaminação do vírus.



A filha afirma ainda não conseguir perceber como é que a mãe foi infetada uma vez que tinha estado em isolamento.



Atualmente há mais de 700 mortos por coronavírus na Bélgica.





