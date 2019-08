Salvini permite desembarque de 27 menores do navio 'Open Arms'

O ministro do Interior italiano permitiu ontem o desembarque de 27 dos 29 menores a bordo do navio ‘Open Arms’, ancorado a um km de Lampedusa e sem autorização para aportar. Mas Matteo Salvini fez questão de dizer que agiu "contra a sua vontade" para satisfazer um pedido "do primeiro-ministro", Giuseppe Conte.A decisão foi tomada depois de a Justiça italiana ter ordenado uma inspeção médica aos 134 migrantes que há mais de 16 dias estão a bordo do navio, em condições consideradas desumanas. A ordem contraria Salvini, que aproveitou para fazer campanha para as eleições antecipadas que ele mesmo quer precipitar com a votação de uma moção de censura a Conte."Comunico-lhe [a Conte] a preocupação com o facto de a sua decisão nos fazer assumir encargos de maneira irreversível e onerosa", acrescentou Salvini.