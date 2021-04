Salvini vai a julgamento em Itália por sequestro de migrantes em navio

Matteo Salvini, o líder do partido de direita italiano, deverá ser julgado por sequestro após ter impedido mais de 100 imigrantes de desembarcarem no país em 2019, de acordo com a decisão tomada pelo juiz este sábado. O julgamento começará na capital da Sicília, Palermo, a 15 de setembro, segundo avança a Reuters.

Salvini, na altura ministro do interior, pode levar até 15 anos de prisão se for considerado culpado no final de um tortuoso processo judicial de três fases. Uma condenação definitiva poderá mesmo impedi-lo de ocupar cargos públicos.

"Estou a ser processado por isto, por ter defendido o meu país? Vou de cabeça erguida, também em vosso nome. Primeiro Itália. Sempre", escreveu Salvini em mensagem partilhada nas redes sociais.