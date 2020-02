Salwa, a menina que aprendeu a rir quando caíam bombas, já saiu da Síria

A família de Salwa, a menina síria que se tornou conhecida mundialmente graças a um vídeo em que ela e o pai se riam do som dos bombardeamentos, conseguiu atravessar a fronteira para a Turquia, onde agora se encontra em segurança.Poucos dias após o vídeo, que foi comparado pela imprensa ao famoso filme ‘A Vida é Bela’, de Roberto Benigni, as autoridades turcas entraram em contacto com Abdullah, o pai da criança, e a família foi realojada sob condição de refugiados na localidade de Reyhanli, a cerca dez quilómetros da fronteira síria.No vídeo, o pai da menina de três anos explica que inventou o jogo para a filha não ter medo das bombas, incentivando-a a rir-se das explosões dizendo-lhe que era "fogo de artifício" lançado por miúdos. Na província de Idlib, onde a família de Salwa vivia, já morreram 299 civis só este ano.