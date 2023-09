O líder do PSOE e PM espanhol em funções, Pedro Sánchez, recusou esta quinta-feira confirmar que já existe acordo para amnistiar os dirigentes independentistas catalães, mas pareceu abrir a porta ao garantir que vai “ser coerente com a política de normalização e estabilização política” que sempre defendeu. “E já falei demais”, acrescentou, durante uma conversa com jornalistas à margem da Assembleia-Geral da ONU. As palavras de Sánchez parecem confirmar aquilo que foi dito na véspera pelo líder da ERC, Oriol Junqueras, que garantiu que a amnistia “já está acordada”.