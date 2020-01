Sánchez autoriza abertura de três 'embaixadas' catalãs no estrangeiro

O governo espanhol autorizou a abertura de três ‘embaixadas’ catalãs no estrangeiro, recuando num dos principais braços de ferro que mantinha com o governo independentista da Catalunha e dando mais um passo no prometido combate à ‘judicialização’ do processo.A abertura das três representações diplomáticas em causa, na Argentina, México e Tunísia, tinha sido impugnada pelo anterior MNE Josep Borrell junto do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, por considerar que as ‘embaixadas’ não passavam de veículos para a promoção externa do independentismo e para "denegrir a imagem internacional de Espanha".No entanto, num sinal de desanuviamento, o governo da Catalunha suavizou alguns dos termos dos decretos de criação das representações externas, nomeadamente a referência às "relações bilaterais" entre os países anfitriões e a Catalunha, o que levou o governo socialista a retirar a sua oposição, naquele que foi o primeiro sinal claro de que alguma coisa está a mudar nas relações entre Madrid e a Catalunha após os separatistas da ERC terem apoiado a investidura de Sánchez em troca de diálogo.Curiosamente, a decisão foi conhecida no mesmo dia em que o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anunciou a impugnação de outras seis ‘embaixadas’ no Reino Unido, Alemanha, EUA, Itália, Suíça e França, numa aparente contradição entre as posições da Justiça e do governo.