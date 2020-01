Sánchez coloca diálogo com Catalunha como prioridade de Governo

O candidato à presidência do Governo espanhol, Pedro Sánchez, colocou este sábado o diálogo na Catalunha como uma "prioridade absoluta" para a legislatura, prometendo que não vai romper com a Constituição, nem dividir o país.

"A Espanha não vai romper com a Constituição. Vamos é romper com o bloqueio", disse Pedro Sánchez durante o debate de investidura, referindo-se à vontade de resolver o impasse negocial com os independentistas catalães.

Minutos depois, Pablo Iglesias, líder do futuro parceiro de coligação governamental Unidas Podemos, reafirmou a intenção de estabelecer diálogo com os independentistas catalães, dizendo que o encantaria que deixassem as suas convicções: "Mas não sou ingénuo, sei que vão continuar a ser independentistas e isso é legítimo em democracia. Mas acredito que há valores democráticos e sociais que nos unem para enfrentar democraticamente os conflitos".