O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, destituiu esta terça-feira a diretora do Centro Nacional de Inteligência (CNI, serviços secretos), Paz Esteban, numa tentativa de aplacar a fúria dos independentistas catalães espiados através do software ‘Pegasus’.









A demissão de Esteban já era esperada e o Governo aguardava apenas a conclusão da análise aos telemóveis de todos os membros do Governo, a qual revelou que, além de Sánchez e Robles, foi também espiado o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska. A espionagem aos membros do Governo ocorreu em junho de 2021, por altura da grave crise diplomática com Marrocos causada pelo acolhimento em Espanha do líder da Frente Polisário, e todas as pistas apontam ao Governo de Rabat. Este caso não está diretamente ligado à espionagem aos separatistas catalães, mas só foi descoberto após o Governo mandar examinar os telemóveis de todos os ministros na sequência desse escândalo.

Publicamente, a destituição da líder do CNI está relacionada com a gravíssima falha de segurança que permitiu que Sánchez e os seus ministros fossem espiados sem que ninguém desse conta durante quase um ano. No entanto, a saída de Esteban é vista também como uma tentativa de aplacar os separatistas, de cujo apoio parlamentar o Governo minoritário de Sánchez está dependente. O primeiro-ministro terá ainda ficado incomodado por não ter sido informado da espionagem do CNI aos separatistas.