Os socialistas espanhóis (PSOE) fecharam esta sexta-feira com o Partido Nacionalista Basco (PNV) o acordo que faltava para garantir a recondução de Pedro Sánchez como primeiro-ministro. O PSOE precisava de 176 deputados, acabando por reunir 179 dos 350 deputados ao Congresso. Além do PNV, o Governo do PSOE e do Sumar, uma plataforma de forças de esquerda, Sánchez conta com o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha, Bloco Nacionalista Galego, dos bascos do EH Bildu e do Juntos pela Catalunha (Junts). A ‘geringonça’ espanhola obrigou o PSOE a grandes cedências, como o acordo celebrado com o Junts a troco de uma amnistia para os catalães que lutaram pela independência da região. Os protestos contra o perdão de Sánchez aos separatistas têm sido uma constante. Ontem mesmo, milhares saíram à rua em Madrid, Barcelona, Valência, Granada e outras cidades contestando o acordo. Houve dezenas de pessoas detidas. Manifestações que deverão repetir-se este fim de semana.