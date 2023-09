Sánchez garante que haverá novo executivo de esquerda

O líder do partido socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, assegurou este domingo que será reconduzido como primeiro-ministro, na sequência das eleições de 23 de julho, mas sem dar detalhes sobre as negociações com os partidos independentistas de que depende.

Sánchez falou num comício em Barcelona quando, ao mesmo tempo, em Madrid, o Partido Popular (PP, direita), juntava dezenas de milhares de pessoas numa iniciativa contra as alianças que socialistas negoceiam com independentistas, sobretudo, os catalães, que pedem uma amnistia para os dirigentes regionais envolvidos numa declaração unilateral de independência em 2017.

"Estão a manifestar-se contra um Governo socialista. Pois, lamento, vai haver um Governo socialista. Para nós é claro: há números [nos apoios parlamentares] para um Governo progressista do PSOE com o partido de Yolanda Díaz [Somar]", afirmou.