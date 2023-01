Sánchez lamenta "terrível ataque" em igrejas no sul de Espanha

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, considerou esta quarta-feira "terrível" o ataque em igrejas de Algeciras, no sul do país, em que morreu uma pessoa e outras quatro ficaram feridas, e manifestou apoio ao trabalho das forças de segurança.

"Quero enviar as minhas mais sinceras condolências aos familiares do sacristão falecido no terrível ataque de Algeciras. Desejo uma rápida recuperação dos feridos", escreveu Sánchez, na rede social Twitter.

O líder do governo espanhol e do partido socialista de Espanha (PSOE) manifestou ainda "todo o apoio ao trabalho" das forças de segurança do Estado.