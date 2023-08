Sánchez passa teste e elege líder do Congresso

O PM espanhol, Pedro Sánchez, passou na quinta-feira o primeiro teste de fogo após as eleições inconclusivas de julho ao conseguir eleger para a presidência da Mesa do Congresso a candidata socialista Francina Armengol, com o apoio dos separatistas catalães do Junts.



Contudo, travando as extrapolações do resultado para a investidura de Sánchez à cabeça de um novo Governo, Carles Puigdemont, líder do Junts, alertou: "Foi uma negociação para a Mesa do Congresso, a investidura está como estava no dia a seguir às eleições".









