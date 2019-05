Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sánchez recusa governo de coligação em Espanha

Líder socialista ignorou a ameaça do Podemos de boicotar a investidura e ofereceu um acordo programático ao partido de Iglesias.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:51

O primeiro-ministro espanhol rejeitou esta quinta-feira o ultimato do Podemos e propôs ao partido de extrema-esquerda um pacto programático sem participação no governo.



Pablo Iglesias, líder do Podemos, ameaçou não viabilizar o novo executivo se Pedro Sánchez persistir em governar sozinho e não gostou de saber pela comunicação social que será somente o terceiro líder partidário a reunir-se com Sánchez nas conversações da próxima semana que antecedem a formação do governo.



"A nossa intenção é fazer um governo como o atual, em solitário, embora com vontade de chegar a acordos com outros partidos, apesar de a preferência ser o Unidas Podemos, com quem há uma experiência prévia de entendimento", explicou José Luis Ábalos, o ‘número três’ do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).



"Se se vai reunir com a direita vamos saber do que falam", afirmou Iglesias, não disfarçando o incómodo com o facto de só se ir reunir com Sánchez na tarde de terça-feira, depois de o PM receber Pablo Casado, do PP, na segunda-feira, e Albert Rivera, do Cidadãos, na manhã de terça-feira.



Iglesias frisou que a proposta que será feita ao seu partido ficará muito aquém do pretendido e repetiu a ameaça de boicotar a investidura de Sánchez se este insistir em não aceitar um governo de coligação à esquerda.