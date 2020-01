Sánchez tenta limitar influência de Iglesias no governo espanhol

Pela primeira vez na democracia espanhola, um governo vai ter quatro vice-presidentes. A decisão inédita do primeiro-ministro Pedro Sánchez é vista como uma tentativa de limitar o poder e a influência do seu parceiro de coligação, Pablo Iglesias, do Unidas Podemos, que foi apanhado de surpresa.Além de Iglesias, que será vice-presidente para a área social e a Agenda 2030, e das já anunciadas Carmen Calvo (primeira vice-presidente, encarregada das relações com o Parlamento) e Nadia Calviño (vice-presidente para a Economia e Transformação Digital), o próximo governo espanhol terá uma quarta vice-presidência, que será ocupada por Teresa Ribera, com competências na área da Transição Ecológica.Ora, esta área está diretamente relacionada com as questões de sustentabilidade e desenvolvimento abrangidas pela Agenda 2030, a cargo de Iglesias, no que foi visto como uma tentativa de Sánchez para diluir a influência do líder do Podemos no executivo.Segundo a imprensa espanhola, o Podemos não foi informado desta nomeação, o que causou um certo mal-estar no partido, criando o primeiro "arrufo" na coligação que ainda nem sequer iniciou funções.Desentendimento à parte, o próximo governo terá um cariz acentuadamente económico, como o demonstram a promoção de María Jesús Montero a porta-voz do governo, cargo que acumula com a pasta das Finanças, e a designação de Arancha González Laya, atual secretária-geral adjunta da ONU e perita em comércio internacional, como ministra dos Negócios Estrangeiros.Esta aposta visa enfrentar um cenário económico pouco favorável, com as previsões a apontarem para uma redução no crescimento de 2,1% para 1,8% este ano, uma taxa de desemprego de 14% e uma dívida pública de 100% do PIB.O Partido Popular (oposição) acusou Sánchez de "despesismo" pela criação de uma quarta vice-presidência. "São mais assessores, mais altos funcionários, mais automóveis oficiais", lembrou o porta-voz, Pablo Montesinos.Alberto Núñez Feijóo, dirigente popular e presidente da Junta da Galiza, atacou o desencontro entre Podemos e PSOE no anúncio dos nomes do próximo elenco governativo. "Isto não podia começar pior. Dois governos não fazem um governo", afirmou o responsável do PP.